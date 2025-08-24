لفت المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك يانيك فيريرا الأنظار بمقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة انستجرام بخاصية Story للهدف الثاني لفريقه بمرمى موردن سبورت.

الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ورغم كون الهدف سوء تقدير لحارس مرمى موردن سبورت محمد أبو جبل للكرة إلا أنه كان الهدف المفضل لفيريرا رغم كون الهدف الأول الذي سجله الفريق عن طريق محترفه البرازيلي ألفينا كان به مهارة أفضل.

الزمالك خاض 3 مباريات خلال الموسم الجاري من الدوري شهدت تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين أمام مرمى سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ومثلهما أمام مودرن سبورت فيما انتهت مباراة المقاولون العرب في الجولة الثانية بالتعادل السلبي.

ولكن ما كان ملفتًا أنه الهدف الأول الذي ينشره فيريرا عبر حسابه بمنصة انستجرام للزمالك وذيله بتعليق:"كرة جميلة".

مصدر بالجهاز الفني للزمالك أوضح لمصراوي في تصريحات خاصة اليوم الأحد، أن سبب سعادة المدرب البرتغالي بالهدف كونها من جملة فنية كان يدرب اللاعبين عليها خلال الفترة الماضية إذ يُفضل فيريرا بناء الكرة من خط الدفاع وهو ما تحقق بالهدف الثاني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سعادة فيريرا بالهدف ليست بالطبع على اللمسة الأخيرة به قدر بناء الهجمة والصعود بالكرة من خط الدفاع حتى انتهاء الكرة بهدف.

