الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

"ريبيرو رافض".. خالد الغندور يكشف مخالفة الأهلي للوائح فيفا

03:13 م الأحد 24 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، ارتكاب النادي الأهلي مخالفة طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم مشاركة أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عدم مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية ورفض المدير الفني دخوله مع المجموعة رغم قيده في قائمة الفريق يعد مخالفة واضحة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

جدير بالذكر، أن أحمد عبدالقادر عقده ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

