القاهرة - مصراوي

فجر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك السابق، مفاجأة خلال تصريحاته بخصوص مستقبل حسام عبد المجيد مدافع الفريق، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "MBC مصر."

وقال شيكابالا: "الناس كلها بتتكلم إن حسام عبد المجيد لازم يجدد مع الزمالك، لكن لو هو مش حابب يكمل، يبقى الأفضل إن النادي يبيعه ويستفيد ماديا، مش عاوزين نكرر غلطة زيزو."

وأضاف: "حتى لو حسام انتقل للأهلي بعد كده عادي جدًا، بس الأهم إن الزمالك يكون استفاد ماديًا، أنا قلت نفس الكلام للكابتن محمد عبد الشافي وقت أزمة زيزو، قولتله: "بيعوه واستفادوا من الفلوس، وجيبوا بيها لاعب أو اثنين يفرقوا مع الفريق".

وأوضح: "في بعض الفترات داخل الزمالك، كنا بنقعد 3 أو 4 شهور من غير ما نقبض مرتبات، وفجأة لاعب واحد ياخد كل المستحقات، والباقي يتضايق لأنهم مش بياخدوا حاجة، وده بيأثر على الروح داخل الفريق".

واختتم شيكابالا قائلاً: "حتى جوميز، المدير الفني وقت أزمة زيزو، قال نفس الكلام: بيعوه واستفيدوا بالفلوس، ومش محتاج لاعب بديله، استخدموا المبلغ لسداد مستحقات اللاعبين، وساعتها الفريق هيكسب كل حاجة."