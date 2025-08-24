الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم أمين عمر، يعاونه سمير جمال مساعد وأحمد توفيق طلب مساعد ثان.

حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثالث: أحمد توفيق طلب

حكم رابع: إبراهيم محجوب

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي

حكم فيديو مساعد: يوسف البساطي

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المحلة في المركز ال 14 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

