مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

01:20 ص الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الإسماعيلي مع حكم المباراة أمين عمر
  • عرض 11 صورة
    الحكم المصري أمين عمر
  • عرض 11 صورة
    الحكم المصري أمين عمر
  • عرض 11 صورة
    أمين عمر
  • عرض 11 صورة
    الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي أمس (6)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي أمس (5)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مران الأهلي أمس (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم أمين عمر، يعاونه سمير جمال مساعد وأحمد توفيق طلب مساعد ثان.

حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثالث: أحمد توفيق طلب

حكم رابع: إبراهيم محجوب

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي

حكم فيديو مساعد: يوسف البساطي

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المحلة في المركز ال 14 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

أقرأ أيضًا:

شيكابالا يتحدث عن صفقات الزمالك الجديدة.. واحتياجات الفريق في الفترة المقبلة

لافيينا يستهل مشواره بالفوز على مسار في دوري المحترفين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي وغزل المحلة الدوري المصري موعد مباراة الأهلي والمحلة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان