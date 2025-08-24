كتب - يوسف محمد:

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض كتان بحاجة للقيام بعدد أكبر من الصفقات خلال فترة الانتقالات، على الرغم من تعاقد الفريق مع عدد من اللاعبين المميزين.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الفريق أبرم العديد من الصفقات القوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكننا نحتاج إلى صفقات أخرى في يناير 2026، مثل مركز الظهير الأيمن لمساندة عمر جابر".

وأضاف: "البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد، لاعب مميز للغاية ويمتلك قدرات فنية كبيرة، لكن كان لا بد من التعاقد مع عدد أكبر من اللاعبين في هذا المركز".

وتابع: "شيكو بانزا أيضًا لاعب مميز ويمتلك قدرات فنية ومهارية جيدة ولديه الكثير ليقدمه مع الفريق، لكن الكرة لم تساعده في أول مباراتين، ولكنه أيضًا وضع نفسه تحت ضغط".

وتابع: "كان يمكن للزمالك التعاقد مع لاعب آخر في مركز الجناح الأيسر مع شيكو بانزا أو الأبقاء على مصطفى شلبي، خاصة وأن الفريق يعاني من نقص عددي في هذا المركز".

واختتم شيكابالا تصريحاته: "مصطفى شلبي لاعب جيد جدا، لكنه كان يحتاج إلى تعامل نفسي فهو لم يقدم 10% من مستواه الحقيقي مع الزمالك، خاصة وأن تصريحات رئيس إنبي بأن رغبة اللاعب كانت الانتقال للأهلي خلال تواجده مع الفريق البترولي، أثرت على علاقته بالجماهير".

ويذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا، كان قد أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، في يوليو الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفارس الأبيض.

