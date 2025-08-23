لاعب الزمالك السابق: أرفض الانضمام للأهلي.. ووصلني عرضًا منه



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي إسلام جابر إن النادي الأهلي سبق وقدم له عرضًا خلال تواجده بصفوف الداخلية ولكنه يرفض حاليًا الانضمام لصفوف الأهلي حال وصول عرضًا له.

وأضاف جابر في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" مساء الجمعة:" خلال تواجدي بنادي الداخلية وصلني عرضًا من الأهلي ولكن لم تنجح المفاوضات وانضممت بعدها لصفوف الزمالك وعشت أفضل 3 مواسم معه"، مشددًا على أنه زملكاوي 100% ويعشق الجماهير لذا يرفض في الفترة الحالية الانضمام للأهلي حال وصول عرض له.

وأشار لاعب الزمالك السابق، إلى أنه لم يتوقع انتقال ثلاثي القلعة البيضاء إمام عاشور، أشرف بنشرقي و أحمد سيد "زيزو" للأهلي، واصفًا الأمر بالصعب على جماهير القلعة البيضاء لعلاقتهم الخاصة بهم.

وأوضح لاعب المقاولون العرب الحالي أن انضمام الثلاثي للأهلي كان غير متوقعًا بالنسبة له إذ يرى أن انضمام إمام عاشور كان الأكثر صدمة بالنسبة له، معللاً:" كان عشق النادي والجماهير وكذلك كانت الجماهير تعشقه وكنا نعرف إنه سيكون له مكان كبيرة بالنادي لذلك الأمر كان صعبًا جدًا".

ونوه صاحب الـ 29 عاماً إلى أن انضمام لاعب الزمالك السابق مصطفى محمد إلى الأهلي يعد أمراً صعبًا كونه "زملكاويًا يحب النادي وجماهيره"، ولكنه في الوقت ذاته لم يستبعد حدوث ذلك بداعِ أننا نعيش في عصر الاحتراف.

وكان إسلام جابر قد انضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية لصفوف المقاولون العرب قادمًا من سموحة، فيما انضم للزمالك بالانتقالات الصيفية لموسم 2019/2020 قبل أن يرحل بعد ثلاثة مواسم لصفوف البنك الأهلي.

