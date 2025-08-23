طارق السيد: فرصة الزمالك في الفوز بالدوري 60 أو 70%

القاهرة – مصراوي

صرح الكابتن طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "قهوة فايق" على قناة MBC مصر، بأن فريق الزمالك يظهر بشكل مختلف هذا الموسم، ويملك فرصة حقيقية للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق السيد: "الزمالك هذا الموسم مختلف تماما، ولديه فرصة واقعية للفوز بالدوري، إذا حافظ على استمرارية الأداء الجيد".

وعن أداء اللاعب البرازيلي خوان ألفينا، أضاف: "ألفينا قدم أداء واقعيا للغاية، ويملك شخصية قوية داخل الملعب، لكنه بحاجة إلى بعض الهدوء، خاصة في احتفاله بالأهداف، لتجنب الحصول على إنذارات غير ضرورية".

وأوضح: "رغم أن الزمالك كان في أسوأ حالاته خلال الموسم الماضي، إلا أنه تمكن من الفوز على بطل إفريقيا، وحقق لقب كأس مصر، مما يؤكد أن حظوظه هذا الموسم قوية للغاية، بشرط الاستمرارية في الأداء والانضباط الفني".

واختتم: "الزمالك هذا الموسم يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين الأساسيين والبدلاء، وهذه من أهم عناصر المنافسة، ورغم أن الفريق لا يزال في مرحلة البناء، إلا أن فرصته في الفوز بالدوري قائمة بنسبة تصل إلى 60% أو 70%".