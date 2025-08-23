القاهرة - مصراوي

انطلقت اليوم الجمعة 22 أغسطس، منافسات دوري المحترفين المصري موسم 2026/2025.

وشهدت المباريات قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وقد أقيمت ثلاثة مباريات اليوم ثلاث مباريات أبرزها مباراة السكة الحديد والترسانة، والإنتاج الحربي وراية الرياضي.

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين المصري:

السكة الحديد ضد الترسانة - (0-0)

الإنتاج الحربي ضد راية الرياضي - (2-0)

مالية كفر الزيات ضد بروكسي - (1-1)