الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

تعادل الترسانة وفوز الإنتاج ضمن أبرز نتائج اليوم الأول من دوري المحترفين

12:27 ص السبت 23 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

انطلقت اليوم الجمعة 22 أغسطس، منافسات دوري المحترفين المصري موسم 2026/2025.

وشهدت المباريات قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وقد أقيمت ثلاثة مباريات اليوم ثلاث مباريات أبرزها مباراة السكة الحديد والترسانة، والإنتاج الحربي وراية الرياضي.

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين المصري:

السكة الحديد ضد الترسانة - (0-0)

الإنتاج الحربي ضد راية الرياضي - (2-0)

مالية كفر الزيات ضد بروكسي - (1-1)

نادي الترسانة السكة الحديدي الإنتاج الحربي
