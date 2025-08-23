مباريات الأمس
مصدر يكشف موعد انضمام كهربا إلى القادسية الكويتي

12:16 ص السبت 23 أغسطس 2025
كتب - مراسل مصراوي:

أنهى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي وفريق الاتحاد الليبي السابق، اتفاقه مع فريق القادسية الكويتي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كهربا وقع على عقود انضمامه لفريق القادسية الكويتي بشكل رسمي، لمدة موسم واحد بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "اللاعب سينضم إلى معسكر الفريق الكويتي في تركيا، خلال الأسبوع المقبل".

وكان محمود كهربا، انضم إلى فريق الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، قبل أن يقرر الفريق الليبي شراء اللاعب بشكل نهائي.

وعلى الرغم من قيام فريق الاتحاد الليبي بتفعيل بند شراء اللاعب بعد أشهر قليلة من استعارته، إلا أن النادي قرر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فسخ تعاقده مع اللاعب.

وشارك كهربا مع الفريق الليبي، منذ يناير الماضي حتى رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

محمود كهربا النادي الأهلي انتقال كهربا للدوري الكويتي القادسية الكويتي
