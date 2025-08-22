مباريات الأمس
"تدريبات قوية وقرار من فيريرا".. الزمالك يواصل استعداداته لفاركو بعد الفوز على مودرن سبورت

09:52 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فاركو والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، وذلك بعد فوزه الأخير على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل مران الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعرض خلالها بعض الملاحظات الفنية من مباراة مودرن سبورت، كما طالبهم بمواصلة النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في اللقاء الأخير لتدريبات استشفائية تحت إشراف مدرب الأحمال راؤول لوبيز، فيما أدى البدلاء والمستبعدون تدريبات بدنية قوية أعقبها تدريبات فنية وخططية، قبل خوض تقسيمة مصغرة حرص خلالها فيريرا على تصحيح الأخطاء ومنح التعليمات.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يوم السبت، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الأحد في إطار التحضيرات لمباراة فاركو، التي يسعى خلالها الزمالك لمواصلة انتصاراته بالدوري.

تدريبات الزمالك الزمالك يانيك فيريرا الدوري المصري الزمالك ضد مودرن سبورت فاركو
