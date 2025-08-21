كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاما اليوم، على حساب نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وشهدت مباراة الزمالك ومودرن سبورت، الوقوف دقيقة حداد قبل بداية المباراة، بعد وفاة والد عمر فتحي حكم الراية الذي كان من المقرر أن يتواجد في مباراة اليوم، قبل أن يتم استبداله بعد وفاة والده، كذلك لوفاة والد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وحرصت جماهير نادي الزمالك التي تواجدت في المدرجات، على توجيه رسالة إلى لاعبي الفريق، حيث رفعت الجماهير لافتة كتب عليها: "لا تترك أي فرصة، لهزيمة كل موقف".

ودخل نادي الزمالك المباراة بشكل قوي، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول مبكرا، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من الوافد الجديد خوان ألفينا، ليسجل الهدف الأول له مع الفارس الأبيض.

يا جمالك يا برازيلي 💥.. خوان ألفينا يسجل أول أهدافه مع الزمالك من مهارة ولا أروع ⚽ pic.twitter.com/PnwjIXrlUx — ON Sport (@ONTimeSports) August 21, 2025

وقبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، كاد مودرن يعادل النتيجة، بعد تصويبة من حسام حسن من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع الزمالك ووصلت سهلة إلى محمد صبحي حارس مرمى الفارس الأبيض.

وبعد دقائق قليلة من انطلاق صافرة الحكم بداية المباراة، تمكن الأنجولي شيكو بانزا من تسجيل الهدف الثاني للفارس الأبيض في مرمى مودرن، بعد تمريرة من خوان ألفينا نجح في ترجمتها إلى هدف.

جوووووووول هدف شارك فيه كل خطوط الزمالك من صبحي لبانزا⚽

شيكو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك.. صفقات الأبيض تتألق صناعة ألفينا وتسجيل بانزا pic.twitter.com/8p5aCUDGPL — ON Sport (@ONTimeSports) August 21, 2025

واحتفل الثنائي شيكو بانزا وخوان ألفينا بطريقة مميزة بعد تسجيل بانزا، الهدف الثاني في مرمى مودرن سبورت، حيث حرص المهاجم الأنجولي على الاحتفال مع ألفينا بعد الهدف.

وجاء هدف مودرن في المباراة، بعد كرة عرضية من اللاعب على فوزي الظهير الأيمن لفريق مودرن، حولها محمود الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه.

وحرص جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، على التواجد في مدرجات ستاد "هيئة قناة السويس"، لدعم لاعبي الفريق في مباراة مودرن سبورت.

أقرأ أيضًا:

"آسف".. أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة والده

إحداهن طلبت منه الزواج.. 18 صورة لمحمد صلاح مع العارضات والمعجبات