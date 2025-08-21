"الأمور صعبة".. الأهلي يصدم حسام حسن بشأن إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي من الانضمام إلى منتخب مصر خلال التوقف الدولي المقبل.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن النادي الأهلي أبلغ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عن طريق رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الدكتور محمد أبو العلا، بصعوبة انضمام إمام عاشور لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف: "طبيب النادي الأهلي تحدث مع رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، ونقل له رأي خوسيه ريبيرو بشأن موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات، مؤكدا على أن المدير الفني يرفض الاستعجال في الدفع باللاعب لأنه لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة حتى الآن".

كما أكد طبيب النادي الأهلي، للدكتور محمد أبو العلا، على أن إمام عاشور سيكون جاهزا للتواجد مع منتخب مصر، في حالة تعافيه ومشاركته في المباريات بقوة.