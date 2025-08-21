مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التونسي

شبيبة القيروان

- -
18:30

الترجى الرياضي

بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

"الأمور صعبة".. الأهلي يصدم حسام حسن بشأن إمام عاشور

10:59 ص الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي من الانضمام إلى منتخب مصر خلال التوقف الدولي المقبل.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن النادي الأهلي أبلغ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عن طريق رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الدكتور محمد أبو العلا، بصعوبة انضمام إمام عاشور لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف: "طبيب النادي الأهلي تحدث مع رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، ونقل له رأي خوسيه ريبيرو بشأن موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات، مؤكدا على أن المدير الفني يرفض الاستعجال في الدفع باللاعب لأنه لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة حتى الآن".

كما أكد طبيب النادي الأهلي، للدكتور محمد أبو العلا، على أن إمام عاشور سيكون جاهزا للتواجد مع منتخب مصر، في حالة تعافيه ومشاركته في المباريات بقوة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي حسام حسن النادي الأهلي أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يقفز مقابل الجنيه للمرة الثالثة بمنتصف تعاملات الخميس