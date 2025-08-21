"عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رسالة نارية، حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "طريقة سحب الأرض من نادي الزمالك .. تحس انها تلكيكة أو مسؤول عايش في الدور وعايز يتمنظر علينا".

أضاف: "عيب عليك بجد.. احترم يا اخي نادي الزمالك وتاريخه وجماهيره .. كان عندك ألف حل وحل".

واختتم تصريحاته: "بمنتهي البساطة تطلب اجتماع مع مسؤولي الزمالك وتشوف حل سريع .. عيب عليك ده نادي الزمالك جزء من تاريخ بلدك عيب".

وكانت وزارة الإسكان قررت سحب أرض نادي الزمالك، في مدينة 6 أكتوبر، بعد انتهاء مهلة البناء، بناء على معاينة وفدا من هيئة المجتمعات العمرانية.