القاهرة - مصراوي:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك خلال حديثه في برنامج "حارس الأهلي"، المذاع عبر قناة النادي الرسمية، وذلك قبل المباراتين القادمتين أمام غزل المحلة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير:"عندي طلب من جمهور الأهلي، إحنا رهاننا الحقيقي في مباراة غزل المحلة، والمهم هو شكل الجمهور في المدرجات، رغم إن المباراة على ملعب المحلة، إلا إني واثق في جمهور الأهلي أنه هيملى المدرجات، ومراهن عليه."

وأضاف: "أتمنى أن الصورة اللي هيقدمها الجمهور في مباراة المحلة تفضل ثابتة على مدار مباريات الدوري. وأنا مطمئن إن تذاكر مباراة بيراميدز هتخلص بسرعة، وواثق من ده تمامًا."

وأوضح: "في محاولات مستمرة لإظهار جمهور الأهلي وكأنه قليل العدد، لكن الحقيقة إن جماهير الأهلي دايما جماهير هادرة، علشان كده لازم نحافظ دايمًا على الصورة اللي تفرض الهيبة، زي ما حصل في مباراة الأهلي والعين، وقتها لاعيبة العين اتخضوا من حجم وتشجيع جمهور الأهلي."

واختتم شوبير:"عارف إن في أيام بيكون الجو صعب، وفي مباريات بتيجي في نص الأسبوع، بس على قد ما تقدر، حاول تكون موجود في المدرجات، روح الاستاد وشجع ناديك."