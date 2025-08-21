كتب- محمد عبدالهادي:

رفض المستشار جلال صوابي محامي زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، الاتهامات التي طالت موكلته في الفترة الأخيرة، بسبب وفاة زوجها والتي وصلت للتشكيك في أسباب وفاته الحقيقية بتبرعه بكليته.

وأكد جلال صوابي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك أشخاص خاضوا حملة ممنهجة عبر السوشيال ميديا ضد مكلتي هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، اتهموها بتجارة الأعضاء وتسببها في وفاة زوجها".

وأضاف: "تحركنا بشكل عاجل ضد تلك الاتهامات وبالفعل هناك 4 بلاغات مقدمة لمباحث الإنترنت والنائب العام وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

وواصل جلال صوابي في تصريحاته لمصراوي: "لدي تقارير طبية لمسح ذري يظهر أن مرض السرطان انتشر في الكبد والكلى لإبراهيم شيكا خلال فترة مرضه فكيف يمكن نقل عضو مسرطن من جسم لجسم آخر".

وأردف: "أحد الأشخاص خرج وصرح بأن بيع كلية إبراهيم شيكا كان قبل إصابته بمرض السرطان، وأنا من جهتي لدي أيضًا تقارير طبية توضح أن السرطان انتشر في كليتيه الإثنين والكبد، وهذا يعني أن شيكا مات بكامل أعضائه وهي مسرطنة".