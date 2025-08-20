كتب - يوسف محمد:

عقد عدد من رموز كرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري داخل مقر النادي، لدعم مجلس إدارة النادي برئاسة حسن لبيب، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان سحب قطعة الأرض المخصصة للزمالك في أكتوبر.

وحضر عدد كبير من نجوم نادي السابق وموزه الاجتماع اليوم، على رأسهم محمود أبو رجيلة، فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، عادل المأمور، محمود الخواجة، وعدد كبير من رموز النادي ونجومه السابقين.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت في وقت سابق سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف نادي الزمالك، تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين رموز النادي ومجلس الإدارة اليوم بمقر النادي، في بيان رسمي جاء كالتالي: "ناشد عدد كبير من رموز النادي وأساطير كرة القدم بنادي الزمالك، القيادة السياسية بإعادة النظر في قرار سحب أرض فرع أكتوبر وإعادتها من جديد لاستكمال الإنشاءات التي بدأت منذ أشهر".

وأضاف: "أكد نجوم الزمالك القدامي أنهم لا يتأخرون عن ناديهم في هذا الموقف، نظراً للحاجة إلى إيصال أصوات كل من يمثلون النادي للمسئولين بالدولة، من أجل العمل على إلغاء قرار سحب أرض النادي في أكتوبر، والعمل على استكمال البناء في الفرع الجديد لنادي الزمالك".

وتابع: "حضر من مجلس الإدارة كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، حسام المندوه أمين الصندوق، أحمد سليمان، حسين السيد، ومحمد طارق أعضاء المجلس".

ويذكر أن محمود أبورجيلة، كان قد وجه الدعوة لرموز وأساطير النادي، لحضور جلسة لدعم ومساندة مجلس الإدارة والتأكيد على حماية حقوق القلعة البيضاء في أرض فرع أكتوبر.

