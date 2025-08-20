الأهلي يعلن موعد ومكان عزاء والد محمد الشناوي

كتب- مصراوي:

كشف النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مكان إقامة عزاء والد محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم، والذي توفي مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث أليم.

وأوضح النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن عزاء والد الشناوي سيقام مساء اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف الموقع الرسمي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قد حرص على نعي والد الشناوي وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.

ولفظ السيد محمد الشناوي جمعة، والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنفاسه الأخيرة في حادث سير بطريق الواحات بمحافظة الجيزة أمس الثلاثاء.