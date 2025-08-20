الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية قبل مواجهة مودرن سبورت

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتوجه الفريق الأبيض عقب المران الختامي مباشرة إلى مدينة الإسماعيلية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة، بعد نقلها إلى ملعب هيئة قناة السويس.

وتعادل الفريق الأبيض في الجولة الماضية مع المقاولون العرب سلبيا دون أهداف، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في جدولة الدوري المصري، بعد فوزه في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.





