مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية قبل مواجهة مودرن سبورت

01:38 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتوجه الفريق الأبيض عقب المران الختامي مباشرة إلى مدينة الإسماعيلية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة، بعد نقلها إلى ملعب هيئة قناة السويس.

وتعادل الفريق الأبيض في الجولة الماضية مع المقاولون العرب سلبيا دون أهداف، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في جدولة الدوري المصري، بعد فوزه في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق الزمالك الإسماعيلية مودرن سبورت الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة