شوبير ومدرب الأهلي يواسيان الشناوي في جنازة والده (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حرص عماد النحاس، مدرب النادي الأهلي، على حضور، جنازة والد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للأحمر.

وصل جثمان الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، إلى مسقط رأسه في عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد البخاري.

رافق اللاعب محمد الشناوي جثمان والده إلى القرية، حيث كان في استقباله الأهالي الذين احتضنوه وقدموا له العزاء.

وحضر مع الشناوي كل من سامي قمصان وطارق سليمان لمؤازرته في هذا الموقف الأليم، وحضر أيضا أحمد شوبير نجم الأهلي الأسبق لمواساة الحارس.

يُذكر أن والد الشناوي توفي في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، بعد أن اختل توازنها عند الكيلو 292. وأسفر الحادث عن وفاته، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي قبل أن يتم نقله إلى كفر الشيخ لدفنه.

وأوضح: "ما المطلوب الآن؟ المطلوب الهدوء، وأن تتركوا الكبار يعملون على حل الأمر، يعني إذا كان غدًا إن شاء الله في اجتماع يجمع ما بين مجلس إدارة النادي الزمالك أو مجموعة من السادة الأفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك مع وزير الإسكان، بالتاكيد سيسفر عن قرارات، ولا أقول أنه سيسفر عن حل، لكنه سيسفر عن قرارات، هل ممكن تقريب وجهات النظر؟ هل ممكن يكون في تعهد من نادي الزمالك بتسريع العمل؟ هل ممكن يكون في خطة موضوعة وكيف ستسير الأمور؟ هل ممكن يكون في تعهد وتحديد مهلة الانتهاء من الأعمال الإنشائية؟".