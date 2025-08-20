مباريات الأمس
إعلان

بحضور قمصان وسليمان.. الشناوي يرافق جثمان والده إلى مثواه الأخير بكفر الشيخ (صور)

12:14 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
background

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وصل جثمان الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، إلى مسقط رأسه في عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد البخاري.

رافق اللاعب محمد الشناوي جثمان والده إلى القرية، حيث كان في استقباله الأهالي الذين احتضنوه وقدموا له العزاء.

وحضر مع الشناوي كل من سامي قمصان وطارق سليمان لمؤازرته في هذا الموقف الأليم.

وخرجت سيارات تحمل مكبرات صوت تجوب أرجاء العزبة والقرى المجاورة للإعلان عن موعد الجنازة ومكانها، ما أدى إلى توافد حشد كبير من المشيعين للمشاركة في مراسم التشييع.

يُذكر أن والد الشناوي توفي في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، بعد أن اختل توازنها عند الكيلو 292. وأسفر الحادث عن وفاته، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي قبل أن يتم نقله إلى كفر الشيخ لدفنه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وفاة الحاج السيد الشناوي جنازة الحاج السيد الشناوي كفر الشيخ والد حارس مرمى النادي الأهلي
