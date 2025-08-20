مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

"نصحته من اليوم الأول وحذرته".. شوبير يصدم الجماهير حول عودة إمام عاشور

11:54 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، صعوبة تواجد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، في مواجهتي الأحمر المقبلة أمام غزل المحلة وبيراميدز في بطولة الدوري.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "نصحت إمام عاشور من اليوم الأول، بعدم الاستعجال في عودته من الإصابة خاصة وأنه في هذه المرة يعاني من كسر في الترقوة وليس خلع في الكتف مثل إصابته الأولى".

وأكمل: "إمام عاشور نسبة التئام كسر الترقوة وصلت إلى 70%، وضرورة التئام الكسر بنسبة 100%، يتبقى على التئامه 30% وهي نسبة ليست بقليلة".

وتابع: "عشان كدا حذرت اللاعب من الاستعجال في العودة، وإمام عاشور سيغيب عن مباراة غزل المحلة كما لن يلحق بلقاء بيراميدز في الدوري".

وأوضح: "العقل بيقول إني أحافظ على اللاعب لذلك طلب الجهاز الطبي أن يتدرب بدون عنف أو قوة تفاديًا لتجدد الإصابة، واللاعب سيعود الأسبوع المقبل للتدريب بشكل كامل".

واختتم تصريحاته: "أتمنى أن تكون توقعاتي خاطئة، وللعلم جراحة اللاعب التي أجراها في أمريكا كانت على حساب النادي الأهلي وليس فيفا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة