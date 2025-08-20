كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، صعوبة تواجد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، في مواجهتي الأحمر المقبلة أمام غزل المحلة وبيراميدز في بطولة الدوري.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "نصحت إمام عاشور من اليوم الأول، بعدم الاستعجال في عودته من الإصابة خاصة وأنه في هذه المرة يعاني من كسر في الترقوة وليس خلع في الكتف مثل إصابته الأولى".

وأكمل: "إمام عاشور نسبة التئام كسر الترقوة وصلت إلى 70%، وضرورة التئام الكسر بنسبة 100%، يتبقى على التئامه 30% وهي نسبة ليست بقليلة".

وتابع: "عشان كدا حذرت اللاعب من الاستعجال في العودة، وإمام عاشور سيغيب عن مباراة غزل المحلة كما لن يلحق بلقاء بيراميدز في الدوري".

وأوضح: "العقل بيقول إني أحافظ على اللاعب لذلك طلب الجهاز الطبي أن يتدرب بدون عنف أو قوة تفاديًا لتجدد الإصابة، واللاعب سيعود الأسبوع المقبل للتدريب بشكل كامل".

واختتم تصريحاته: "أتمنى أن تكون توقعاتي خاطئة، وللعلم جراحة اللاعب التي أجراها في أمريكا كانت على حساب النادي الأهلي وليس فيفا".