مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

الخطيب يساند محمد الشناوي قبل مغادرة جثمان والده من المستشفى

11:27 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 19 صورة
    محمود الخطيب ومحمد الشناوي
  • عرض 19 صورة
    محمد الشناوي مع محمود الخطيب
  • عرض 19 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 19 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 19 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 19 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 19 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 19 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (2)
  • عرض 19 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (6)
  • عرض 19 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (7)
  • عرض 19 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (3)
  • عرض 19 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (5)
  • عرض 19 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (4)
  • عرض 19 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (9)
  • عرض 19 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (8)
  • عرض 19 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (6)
  • عرض 19 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد في مستشفى زايد المركزي، من أجل مساندة محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، بعد رحيل والده إثر حادث أليم أمس.

ولفظ السيد محمد الشناوي جمعة، والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنفاسه الأخيرة في حادث سير بطريق الواحات بمحافظة الجيزة أمس الثلاثاء.

توافدت أسرة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إلى مستشفى أكتوبر المركزي، مساء الثلاثاء، لاستلام جثمان والده الذي لقي مصرعه في حادث سير مروع بطريق الواحات.

وتقرر تشييع جنازة والد محمد الشناوي بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء بمسقط رأسه في قرية الشرقاوية، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بدلًا من موعدها الذي كان مقررًا عقب صلاة الفجر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب محمد الشناوي وفاة والد محمد الشناوي جنازة والد محمد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة