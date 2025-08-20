الخطيب يساند محمد الشناوي قبل مغادرة جثمان والده من المستشفى

كتب- محمد خيري:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد في مستشفى زايد المركزي، من أجل مساندة محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، بعد رحيل والده إثر حادث أليم أمس.

ولفظ السيد محمد الشناوي جمعة، والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنفاسه الأخيرة في حادث سير بطريق الواحات بمحافظة الجيزة أمس الثلاثاء.

توافدت أسرة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إلى مستشفى أكتوبر المركزي، مساء الثلاثاء، لاستلام جثمان والده الذي لقي مصرعه في حادث سير مروع بطريق الواحات.

وتقرر تشييع جنازة والد محمد الشناوي بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء بمسقط رأسه في قرية الشرقاوية، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بدلًا من موعدها الذي كان مقررًا عقب صلاة الفجر.