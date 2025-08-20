مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)

10:53 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    والد محمد الشناوي (1)
  • عرض 25 صورة
    والد محمد الشناوي (1)
  • عرض 25 صورة
    والد محمد الشناوي وشقيقه
  • عرض 25 صورة
    والد محمد الشناوي (1)
  • عرض 25 صورة
    وفاة والد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    جيران والد محمد الشناوي (9)
  • عرض 25 صورة
    جيران والد محمد الشناوي (4)
  • عرض 25 صورة
    جيران والد محمد الشناوي (13)
  • عرض 25 صورة
    جيران والد محمد الشناوي (8)
  • عرض 25 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (1)
  • عرض 25 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (2)
  • عرض 25 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 25 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (2)
  • عرض 25 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 25 صورة
    والد محمد الشناوي (2)
  • عرض 25 صورة
    والد محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    جيران والد محمد الشناوي (5)
  • عرض 25 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (3)
  • عرض 25 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (7)
  • عرض 25 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (8)
  • عرض 25 صورة
    تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (6)
  • عرض 25 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 25 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
  • عرض 25 صورة
    عزاء والد محمد الشناوى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لفظ السيد محمد الشناوي جمعة، والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنفاسه الأخيرة في حادث سير بطريق الواحات بمحافظة الجيزة أمس الثلاثاء.

توافدت أسرة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إلى مستشفى أكتوبر المركزي، مساء الثلاثاء، لاستلام جثمان والده الذي لقي مصرعه في حادث سير مروع بطريق الواحات.

وينشر موقع "مصراوي"، تغطية خاصة عن مصرع وفاة والد الشناوي

6 صور وأبرز المعلومات عن حادث مصرع والد محمد الشناوي

لقى والد نجم النادي الأهلي محمد الشناوي مصرعه في حادث سير. وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن الحادث.. (طالع التفاصيل)

الأهلي ينعى محمد الشناوي في وفاة والده

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة والده مساء اليوم الثلاثاء.. (طالع التفاصيل)

موعد ومكان عزاء والد محمد الشناوي

يقام عزاء والد محمد الشناوي مساء اليوم الأربعاء، في مدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ.. (طالع التفاصيل)

حارس مرمى الزمالك ينعى والد محمد الشناوي

حرص محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لنجم النادي الأهلي محمد الشناوي في وفاة والده.. (طالع التفاصيل)

يعمل في مجال صيانة أجهزة التلفزيونات.. 4 معلومات عن حياة والد محمد الشناوي

لقي السيد محمد، والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مصرعه يوم الثلاثاء 19 أغسطس، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.. (طالع التفاصيل)

"والدته فأل حسن".. ماذا قال الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته؟

لقي والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، مصرعه أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، إثر تعرضه لحادث سيارة على طريق الواحات.. (طالع التفاصيل)

10 صور لنجوم الأهلي مع محمد الشناوي داخل المستشفى لمؤازرته بعد وفاة والده

حرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على التوجه إلى مستشفى أكتوبر المركز خلال الساعات الماضية، لدعم حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، بعد وفاة والده أمس.. (طالع التفاصيل)

بالصور.. تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي في كفر الشيخ

شهدت قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تجهيزات مقبرة والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي تمهيدًا لإجراء الدفن عقب صلاة الظهر.. (طالع التفاصيل)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الشناوي وفاة والد محمد الشناوي محمد الشناوي مصرع والد محمد الشناوي جنازة والد محمد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة