من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)

لفظ السيد محمد الشناوي جمعة، والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنفاسه الأخيرة في حادث سير بطريق الواحات بمحافظة الجيزة أمس الثلاثاء.

توافدت أسرة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إلى مستشفى أكتوبر المركزي، مساء الثلاثاء، لاستلام جثمان والده الذي لقي مصرعه في حادث سير مروع بطريق الواحات.

وينشر موقع "مصراوي"، تغطية خاصة عن مصرع وفاة والد الشناوي

6 صور وأبرز المعلومات عن حادث مصرع والد محمد الشناوي

لقى والد نجم النادي الأهلي محمد الشناوي مصرعه في حادث سير. وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن الحادث.. (طالع التفاصيل)

الأهلي ينعى محمد الشناوي في وفاة والده

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة والده مساء اليوم الثلاثاء.. (طالع التفاصيل)

موعد ومكان عزاء والد محمد الشناوي

يقام عزاء والد محمد الشناوي مساء اليوم الأربعاء، في مدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ.. (طالع التفاصيل)

حارس مرمى الزمالك ينعى والد محمد الشناوي

حرص محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لنجم النادي الأهلي محمد الشناوي في وفاة والده.. (طالع التفاصيل)

يعمل في مجال صيانة أجهزة التلفزيونات.. 4 معلومات عن حياة والد محمد الشناوي

لقي السيد محمد، والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مصرعه يوم الثلاثاء 19 أغسطس، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.. (طالع التفاصيل)

"والدته فأل حسن".. ماذا قال الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته؟

لقي والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، مصرعه أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، إثر تعرضه لحادث سيارة على طريق الواحات.. (طالع التفاصيل)

10 صور لنجوم الأهلي مع محمد الشناوي داخل المستشفى لمؤازرته بعد وفاة والده

حرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على التوجه إلى مستشفى أكتوبر المركز خلال الساعات الماضية، لدعم حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، بعد وفاة والده أمس.. (طالع التفاصيل)

بالصور.. تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي في كفر الشيخ

شهدت قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تجهيزات مقبرة والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي تمهيدًا لإجراء الدفن عقب صلاة الظهر.. (طالع التفاصيل)