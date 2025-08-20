نتائج مباريات أمس الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

القاهرة - مصراوي

أقيمت، أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وكان من أبرز نتائج اليوم تعادل نادي بيراميدز مع المصري بهدفين مقابل هدفين، في حين فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بهدف دون رد.

نتائج مباريات الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

بيراميدز ضد المصري - (2-2)

فاركو ضد طلائع الجيش - (0-1)

البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - (1-1)

الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري - (0-1)