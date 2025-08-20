مباريات الأمس
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

نتائج مباريات أمس الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

07:52 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
background

القاهرة - مصراوي

أقيمت، أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وكان من أبرز نتائج اليوم تعادل نادي بيراميدز مع المصري بهدفين مقابل هدفين، في حين فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بهدف دون رد.

نتائج مباريات الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

بيراميدز ضد المصري - (2-2)

فاركو ضد طلائع الجيش - (0-1)

البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - (1-1)

الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري - (0-1)

