تصرف طريف من مدرب بيراميدز خلال مباراة فريقه أمام المصري أمس بالدوري

كتب - يوسف محمد:

خطف كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي أمس ببطولة الدوري.

وظهر يوريسيتش أمس خلال مباراة بيراميدز والمصري، وهو يتواجد في المدرجات تنفيذا للعقوبة التي وقعت عليه بالإَيقاف مباراة، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، وهو يمنح لاعبي التعليمات من المدرجات ولكن علامات الغضب تظهر على وجهه بشكل كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لمدرب بيراميدز وهو في المدرجات، لكنه يرفع سرواله بشكل أثار تعجب الكثير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حسم نتيجة بيراميدز أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ويذكر أن بيراميدز، خاض ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتين ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.

والجدير بالذكر أن يوريسيتش، نجح خلال الموسم الماضي في قيادة فريق بيراميدز في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

