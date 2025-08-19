بعد سحب أرض أكتوبر.. بلاغ من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح عباس رئيس الأبيض الأسبق، اتهمه فيه بتحريض بعض الصفحات ضده.

وقال مرتضى منصور في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك: "تقدمت ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام ضد ممدوح عباس (......)"، متهمًا إياه ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي هشام نصر بتمويل صفحتين عبر منصة فيسبوك منتمية لجماهير الزمالك تعمل كلجان لهما ـ بحسب نص البيان ـ.

وتابع مرتضى: "هاتان الصفحتان فضحتا نفسهما أمس حيث صدرت لهما تعليمات هما وبعض اللجان المأجورة ومعهم (.....) وهو إعلامي يتطاول علي وبيروج معهم أخبارًا كاذبة مع أنني ولي نعمته بعد ربنا. ادعوا بالكذب بأنني تقدمت ببلاغ لمعالي النائب العام طالبت فيه بسحب أرض 6 اكتوبر من نادي الزمالك".

وعلق مرتضى قائلا: "ولما كان ما نشروه يشكل جريمة إشاعة أخبار كاذبة بالإضافة إلى تزوير في محرر واستخدام المحرر المزور؛ لأن الواقعة كلها كاذبة ولم أتقدم بأي بلاغ لا لمعالي النائب العام ولا لغيره لسحب الأرض أو إلغاء تخصيصها، ومن غير المنطقي أناشد الدولة على صفحتي الشخصية أمس بإعادة الأرض التي أضاعها عباس و (.... ) وتحديتكم أيها الكاذبون أنتم وباقِ اللجان ومعكم (.....) و (.....) أن تنشروا كل صفحات البلاغ الذي تقدمت به لمعالي النائب لسحب الأرض وإلا لن أضربكم إلا بـ (....)".

ونفى منصور أن تكون الصفحة التي تم نشرها من أوراق مكتبه بالنادي وتم قصها بلاغا للمطالبة بسحب الأرض، قائلا: "أتحداكم أن تكون باقِي الورقات تتضمن حرفًا واحدًا يشير من قريب أو بعيد لسحب الأرض أو إلغاء تخصيصها".

وأتم رئيس الزمالك السابق تصريحاته بقوله: "أخيراً رجائي لمعالي المستشار النائب العام ولكل أجهزة الدولة إذا كنت في يوم من الأيام منذ ولادتي حتى هذه اللحظة تقدمت بأي بلاغ لمعالي النائب العام أو لأي جهة تضمن تصريحاً أو تلميحًا بسحب أرض أكتوبر أو إلغاء ترخيصها ياريت تنشروه. من ألغى التخصيص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات وسبب الإلغاء أن (....) غيرت ما ورد في العقد من تخصيص الأرض لبناء نادي للأعضاء واستاد للجماهير مش اقتطاع 30 فدانًا لبناء مساكن فاخرة وبيعها لصالح (...)".

