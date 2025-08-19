مباريات الأمس
جميع المباريات

"4 بصورة مؤكدة و5 لم يُحسم أمرهم".. مصدر يكشف قائمة المهددين بالغياب عن معسكر منتخب مصر المقبل

03:24 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر عن قائمة تضم 9 لاعبين قد يغيبون جميعًا عن معسكر منتخب مصر المقبل؛ استعداداً لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

منتخب مصر سيستضيف نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر على أن يحل ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء يوم السبت 9 سبتمبر ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك 4 لاعبين تأكد غيابهم عن المعسكر الذي سيقام خلال الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر وهم: ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري ثلاثي الأهلي ولاعب بيراميدز مصطفى فتحي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك 5 لاعبين لم يُحسم أمرهم بعد وهم: ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية، لاعب الزمالك دونجا ولاعب العين الإماراتي رامي ربيعة ولاعب زد محمود صابر؛ إذ يتابع الجهاز الفني يتابع بشكل مستمر التقارير الطبية لهؤلاء اللاعبين بالتنسيق مع أنديتهم، قبل إعلان القائمة النهائية لمعسكر المنتخب.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا بيساو صاحب المركز الخامس وبفارق نقطتين عن سيراليون صاحب المركز الثالث.

إمام عاشور مروان عطية منتخب مصر معسكر منتخب مصر دونجا
