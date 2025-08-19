مباريات الأمس
المجلس تحرك لوزارتين.. لجنة لمعاينة أرض الزمالك قبل سحبها

01:08 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

فرع نادي الزمالك في 6 أكتوبر

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تطورات أزمة سحب أرض 6 أكتوبر، التي يتم بناء الفرع الجديد عليها في الفترة الحالية.

وفوجئ نادي الزمالك أمس، بقيام وزارة الإسكان بسحب أرض 6 أكتوبر، دون أسباب واضحة حتى الآن، على حد وصف هشام نصر نائب رئيس الزمالك.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية، بجهاز 6 أكتوبر، تواجدت في الأرض صباح اليوم، لمتابعة قرارات وقف العمل داخل نادي الزمالك في أرض 6 أكتوبر واتخاذ إجراءات لسحب الأرض.

وأضاف المصدر، أن مجلس إدارة النادي، قرر تشكيل وفدا من النادي للتوجه إلى وزارة الإسكان خلال الساعات القليلة المقبلة لمعرفة أسباب سحب الأرض، خاصة وأنهم مستوفيين جميع الشروط.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك أيضا سوف يلجأ للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المتواجد حاليا خارج مصر، من أجل التدخل وحل أزمة في أسرع وقت.

