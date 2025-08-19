مباريات الأمس
"يقف عند حده".. ميدو يفجر مفاجأة حول سحب أرض أكتوبر من الزمالك

12:37 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

أحمد حسام ميدو

كتب- محمد خيري:

فجر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مفاجأة حول أزمة النادي الأبيض، ووقف العمل في فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر والتهديد بسبب الأرض.

كتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قبل ما اتكلم عن موضوع محاولة سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك لفرع 6 أكتوبر تأكدت من صحة معلوماتي من أكثر من جهة".

وأضاف: "الزمالك أوراقه كلها سليمة ولسه دافع رسوم المزايا التي حصل عليه سواء بزيادة نسبة البناء أو زيادة عدد الأدوار في المباني والزمالك لسه مستلم خطاب بمد الفترة المسموح بها للانتهاء من المرحلة الأولى للمباني وهي 30% من نسبة المباني".

وأكمل: "الزمالك مستلم الأرض دي من 2004 ماحدش حط فيها مسمار وماحدش كان عنده مشكلة أبدا ودلوقتي لما الزمالك ابتدى شغل وابتدى يتعاقد على 27 ملعب وخلاص ابتدى يدخل منها فلوس وخلاص هيقف على رجله ومش محتاج دعم من حد وده اللي كل الزمالكاوية بيحلموا بيه بقالهم سنين علشان نقدر ننافس وننتظم في دفع المستحقات للاعيبتنا وللموظفين في النادي واخيراً هنستقر بعتوا الناس توقف الشغل وتسحب الأرض".

واختتم: "معايا كل الأوراق والمستندات اللي بتثبت ان كل اجرائات ⁧‫الزمالك‬⁩ صح وبنناشد المسؤولين بدعم الزمالك بالقانون وأن يضعوا أي شخص بيحارب النادي عند حده وعندي ثقة كبيرة أن المسؤولين هيدعموا النادي وأنهم عارفين مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لاستقرار النادي ومستقبله".

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك
