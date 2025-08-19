كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك حقيقة انقطاع الظهير الأيسر بصفوفهم أحمد فتوح عن التدريبات الفردية خلال الفترة الماضية.

فتوح كان قد حصل على إذن لمغادرة معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية بداعِ مرض عمله ولكن تفاجأ مسؤولو الزمالك بعد إعلانهم سبب غياب اللاعب عن المعسكر بظهوره رفقة لاعب الأهلي إمام عاشور بمنطقة الساحل الشمالي.

جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بالتنسيق مع عبدالناصر محمد مدير الكرة وقعا صباح اليوم التالي عقوبة على اللاعب بلغ مليون جنيه بجانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق والتدرب بصورة منفردة بعد ذلك.

وقال عبدالناصر محمد في تصريحات لراديو الزمالك:"فتوح أعترف بأن ماحدث منه كان خطأ واعتذر للنادي واللاعبين والجماهير وما تردد عن انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية غير صحيح وتعاملنا مع الخطأ وهو الآن يتدرب بشكل جيد وسيكون جاهزًا مع الفريق في المباريات المقبلة وانتظروا فتوح في ثوبه الجديد إن شاء الله".

وأتم مدير الكرة بنادي الزمالك تصريحاته بقوله:"غرفة الملابس بالزمالك راقية ومحترمة في ظل وجود عمر جابر، محمود الونش، عبدالله السعيد، محمد عواد وأحمد فتوح".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

