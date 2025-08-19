كتب- محمد خيري:

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، بعدما بدأ العمل بها لبناء الفرع الثاني للنادي.

قال "المندوه" في تصريحات عبر قناة "أون" ببرنامج الكلاسيكو: "تفاجئنا بقرار وزارة الإسكان بسحب أرض 6 أكتوبر من غير أي إخطار رسمي، ووقف العمل، وبناشد رئيس الجمهورية، خصوصًا إن الاتجاه العام دلوقتي كله تشجيع الاستثمار".

وأضاف: "بدأنا بالفعل نشتغل في فرع أكتوبر، عملنا تعاقدات مع مستثمرين، ودفعنا فلوس للمقاول، وكلنا قولنا إن حلم الزملكاوية اللي طول عمرهم مستنيينه أخيرًا بدأ يتحقق وفي نفس الوقت بدأنا نحرك عجلة الاستثمار ونبني الفرع ونفتح باب العضويات".

وأوضح: "معانا أوراق بتأكد إن فيه مد للمهلة لحد سبتمبر 2026، وخلال شهر كان المفروض الملاعب تبان والعضويات تتنقل، ومش عارف مين ليه مصلحة يهد حيل الزمالك؟".

وأكمل: "بوجه رسالة واضحة لفخامة الرئيس: الموضوع ده مهم جدًا للزملكاوية، حلم تأجل سنين، وأخيرًا وقفنا على أرض صلبة وبدأنا نعتمد على نفسنا من غير دعم".

وتابع: "جماهير الزمالك في كل العالم مستنية المشروع ده، واللي بيحصل دلوقتي مش في صالح الرياضة المصرية .. إحنا دفعنا مقدم تعديل الاشتراطات البنائية وكمان 40 مليون جنيه ومفيش سبب واضح للسحب، خصوصًا إن معانا مستند رسمي بالمهلة لحد سبتمبر 2026".

وأردف: "بأي منطق في أقل من سنة تتسحب الأرض وأنا لسه عندي 4 سنين مهلة للمنشآت الاستثمارية، بنطالب ونتمنى نقابل الرئيس، وأنا واثق لو عرضنا عليه الموضوع هيخلص فورًا لأنه حريص على الاستثمار".

وشدد: "من زمان بنقول إن حل أزمة الزمالك هيكون عن طريق فرع 6 أكتوبر، ولما بدأنا نشتغل اتفاجئنا بالقرار ده الغريب وواثق إن القرار مش منطقي بالمرة".

واختتم تصريحاته: "بنسعى لجلسة مع وزير الإسكان، لكن لازم تدخل على مستوى أعلى، لإن اللي بيحصل بيحبط جماهير الزمالك ومش طبيعي أرض تتسحب بعد أقل من سنة، ده في تربص واضح".