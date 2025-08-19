"من تقدم بالبلاغ؟".. الغندور يثير الجدل حول سحب أرض أكتوبر من الزمالك

كتب- محمد خيري:

أثار خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، الجدل حول قرار سحب أرض مدينة 6 أكتوبر، من النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لابد أن يعرف الجميع من هم وراء محاولة سحب الأرض من الزمالك، و ما هو الخطأ المرتكب من مجلس الإدارة في هذا الملف".

وأكمل في تصريحاته: "ولابد نعرف، من هو الشخص الذي تقدم ببلاغ لوقف أعمال البناء داخل فرع اكتوبر".

وكان هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أعلن إيقاف العمل في فرع النادي بميت عقبة قائلا في تصريحات تلفزيونية: "لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، وهو ما جعلنا نعمل في الموقع بشكل قانوني، لكننا فوجئنا بقرار السحب وإيقاف العمل اليوم وكنا نسعى لاستغلال المهلة القانونية لاستكمال فرع أكتوبر".