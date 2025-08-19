مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

عماد النحاس يعلق على تألق زيزو مع الأهلي في مباراة فاركو

09:29 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبييرو والمترجم عم عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    زيزو يتسلم جائزة أفضل لاعب
  • عرض 10 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    احتفال تريزيجيه مع زيزو
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي الأهلي بهدف زيزو
  • عرض 10 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

أشاد عماد النحاس المدرب العام للنادي الأهلي بتألق أحمد سيد "زيزو" في مباراة الأهلي أمام فاركو، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر قناة النادي الأهلي.

وقال النحاس:"زيزو انسجم سريعا مع الفريق، خاصة أنه كان معنا خلال فترة مهمة، وهي مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، هو ليس لاعبا صغيرا، وقد تحدثنا عن إمكانياته قبل انضمامه إلى النادي".

وتابع:"زيزو يعد من أبرز العناصر الحالية في صفوف الأهلي، ومن أهم التعاقدات التي تمت هذا الموسم للنادي، هو إضافة قوية لقائمة الفريق، وأداءه في المباريات الأخيرة يبرهن على مدى انسجامه السريع مع المجموعة، وقدرة الفريق على دمجه في الأجواء التنافسية بسرعة".

وأضاف:"مستواه أمام فاركو كان مختلفا عن أدائه في كأس العالم، ومن أبرز مميزاته أنه لا يكتفي بصناعة الأهداف، بل يسجل أيضا، كما أن زملاءه يدعمونه بشكل واضح داخل الملعب".

واختتم حديثه قائلا:"نشهد تطورا ملحوظا في الأداء، ففي المباراة الأولى، سجل ثنائي الدفاع وخط الوسط، أما في المباراة الثانية، فقد سجل محمد شريف، وزيزو، وجراديتشار، أي أن الخط الأمامي بأكمله كان حاضرا تهديفيا، وهذا مؤشر إيجابي جدا، وأتمنى أن تنفذ الأفكار الفنية الموضوعة كما حدث في مباراة فاركو".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد النحاس النادي الأهلي أحمد سيد زيزو الأهلي وفاركو الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم