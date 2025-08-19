عماد النحاس يعلق على تألق زيزو مع الأهلي في مباراة فاركو

القاهرة - مصراوي:

أشاد عماد النحاس المدرب العام للنادي الأهلي بتألق أحمد سيد "زيزو" في مباراة الأهلي أمام فاركو، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر قناة النادي الأهلي.

وقال النحاس:"زيزو انسجم سريعا مع الفريق، خاصة أنه كان معنا خلال فترة مهمة، وهي مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، هو ليس لاعبا صغيرا، وقد تحدثنا عن إمكانياته قبل انضمامه إلى النادي".

وتابع:"زيزو يعد من أبرز العناصر الحالية في صفوف الأهلي، ومن أهم التعاقدات التي تمت هذا الموسم للنادي، هو إضافة قوية لقائمة الفريق، وأداءه في المباريات الأخيرة يبرهن على مدى انسجامه السريع مع المجموعة، وقدرة الفريق على دمجه في الأجواء التنافسية بسرعة".

وأضاف:"مستواه أمام فاركو كان مختلفا عن أدائه في كأس العالم، ومن أبرز مميزاته أنه لا يكتفي بصناعة الأهداف، بل يسجل أيضا، كما أن زملاءه يدعمونه بشكل واضح داخل الملعب".

واختتم حديثه قائلا:"نشهد تطورا ملحوظا في الأداء، ففي المباراة الأولى، سجل ثنائي الدفاع وخط الوسط، أما في المباراة الثانية، فقد سجل محمد شريف، وزيزو، وجراديتشار، أي أن الخط الأمامي بأكمله كان حاضرا تهديفيا، وهذا مؤشر إيجابي جدا، وأتمنى أن تنفذ الأفكار الفنية الموضوعة كما حدث في مباراة فاركو".