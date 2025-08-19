القاهرة – مصراوي

أوضح الكابتن عماد النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي الرسمية، السبب وراء إقامة تدريبات الفريق في الفترة الصباحية بدلاً من المسائية.

وقال النحاس:"كل مدرب لديه وجهة نظر، والمدير الفني ريبيرو لديه رؤيته الخاصة بخصوص مواعيد التدريبات، ويمكنه الإجابة على هذا السؤال بشكل أوضح مني."

وأضاف:"بالتأكيد تحدثنا معه عن طبيعة الجو ودرجة الحرارة، وفي أول مباراة لنا في الدوري دخلنا معسكر صباحي، وتدربنا أيضا مساء، وبعد المباراة الأولى ناقشنا أن فكرة التمرين في هذا التوقيت جديدة علينا، وفي المباراة الثانية كان هناك استجابة من ريبيرو، وأقمنا التمرين في الساعة 5:30 مساء."

وتابع النحاس:"نتيجة المباراة لا ترتبط بمواعيد التمرين، المدربون الأوروبيون عادة ما يكون لديهم أفكار خاصة، وربما لا يفضلون إقامة معسكر مثلما يحدث في أوروبا، لكن في حالتنا الأمر مختلف، فاللاعب يحتاج إلى التركيز والدخول في أجواء المباريات، لذلك المعسكرات مهمة، وريبيرو يتفهم ذلك ويتفاعل مع هذه الثقافة."

واستكمل:"تحدثنا معه بشأن إقامة المعسكر بعد التدريب، وقد نفذ ذلك بالفعل، حيث كان المعسكر بعد التمرين مباشرة في المباراة الثانية، صحيح أنه ليس دائما يكون مرن في كل الأمور، فبعض القناعات ثابتة لديه، لكن كجهاز فني نحاول التعاون معه قدر الإمكان ونفهم طريقة تفكيره."

واختتم النحاس حديثه قائلًا:"ريبيرو لديه مرونة في بعض المواقف، لكن هناك أمور ثابتة، مثل موعد التمرين في الساعة 10:30 صباحا. نتدرب صباحا، والالتزام يكون واضحا، والأجواء جيدة بشكل عام."