25 صورة لنجوم كرة القدم قبل وبعد زراعة الشعر

لم يعد لاعبي كرة القدم مجرد نجوم يقتصر ظهورهم على أرضية الملعب فقط، بل أن الكثير منهم أصبحوا واجهة دعائية وإعلانية للكثير من الشركات الكبرى في العالم، لذلك فأن الاهتمام بمظهرهم العام والخارجي يمثل أهمية كبيرة.

ومع اهتمام الكثير من نجوم كرة القدم في العالم بمظهرهم الخارجي بصورة كبيرة، أصبحنا نجد هناك اتجاه قوي من قبل الكثير من هؤلاء النجوم لزراعة الشعر، الذي يمثل بالنسبة لعدد كبير منهم مصدر ثقة كبير، عن ظهوره على الشاشة أو في المناسبات المختلفة.

وعمليات زراعة الشعر بين نجوم كرة القدم حول العالم، انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خاصة مع الظهور المستمر لنجوم الساحرة المستديرة على شاشات التلفزيون باستمرار.

ومن أبرز النجوم المصريين، الذين أجروا عملية زراعة الشعر، كان قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي خضع لهذه العملية في مايو من العام الماضي 2025.

وبخلاف صلاح، كان النجم المصري السابق أحمد المحمدي أخر اللاعبين المصريين الذين خضعوا لعملية زراعة الشعر، حيث أجرى عملية زراعة الشعر في يناير الماضي بأحد المراكز المتخصصة بإنجلترا.

وبجانب اللاعبين المصريين، فهناك عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم، قاموا بعملية زراعة الشعر، في خطوة منهم للحفاظ على مظهرهم في أفضل صورة، من بينهم: "ديفيد بيكهام، يورجن كلوب، هاري كين، تيرشتيجن وغيرهم من أبرز نجوم الكرة في العالم".

لمعرفة أهم وأفضل النجوم الذين قاموا بعملية زراعة الشعر من قبل، يمكن الإطلاع على الألبوم أعلاه:

