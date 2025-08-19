كتب - يوسف محمد:

كشف عماد النحاس المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف ثلاثي الفريق محمد علي بن رمضان وإمام عاشور ومروان عطية، من المشاركة مع في المباريات المقبلة.

وقال النحاس في تصريحات عبر قناة "الأهلي مساء الإثنين: "بن رمضان شارك في تدريبات الفريق الجماعي بشكل طبيعي أمس ولا يوجد أي شكوى من اللاعب".

وأضاف: "بالنسبة لموقف مروان عطية، اللاعب لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية حتى الآن، فهو ما زال في مراحل التأهيل النهائية بعد إجراء عملية جراحية الفتاق".

واختتم النحاس تصريحاته: "إمام عاشور شارك في جزء من تدريبات الفريق أمس بالكرة، بجانب مشاركته في بعض التدريبات البدنية أيضًا".

وعاود لاعبو الأهلي، التدريبات الجماعية أمس الإثنين، بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب مباراة فاركو بالدوري.

وفاز الأهلي على نظيره فاركو في الدوري المصري يوم الجمعة الماضي الموافق 15 أغسطس الجاري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية.

