بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن قائمة مباراة المصري

10:50 م الإثنين 18 أغسطس 2025
كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سبب غياب مصطفى فتحي عن قائمة مباراة فريقهم أمام المصري في الدوري.

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على المصري البورسعيدي في التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء على استاد السويس الجديد في ثالث جولات الدوري الممتاز.

أوضح المنيري في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن مصطفى فتحي شعر ببعض الآلام في مران الأمس إذ خضع لأشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناته من مزق في العضلة الأمامية.

وشدد الطبيب على أن اللاعب سيغيب لبعض الوقت حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة مجددًا إلى صفوف الفريق.

ويحتل فريق بيراميدز قبل المباراة المركز السابع برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر فريق المصري جدول المسابقة برصيد 6 نقاط.

