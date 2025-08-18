مباريات الأمس
"طالع من جوا الرابطة".. الغندور يكشف عقوبة محمد هاني

03:50 م الإثنين 18 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عقوبة محمد هاني لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي بعد الطرد في مباراة فاركو الماضية.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مافيش أي تقرير من الكابتن محمد معروف ضد محمد هاني".

وأضاف: "وبالتالي انذار ثاني و طرد وإيقاف مباراة واحدة غزل المحلة و يرجع علي ماتش بيراميدز ده الكلام اللي طالع من جوه الرابطة".

وتقدم النادي الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف، بسبب طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر، دون وجه حق، وفقا لوجهة نظر النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز على فاركو بنتيجة 4\1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، وشهدت طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر.

الغندور محمد هاني خالد الغندور الأهلي النادي الأهلي
