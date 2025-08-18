مباريات الأمس
لاعب المقاولون العرب يتعرض لحادث سير مروع (صورة)

02:33 م الإثنين 18 أغسطس 2025
background

كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض أمير عابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لحادث سير مروع اليوم الإثنين، وذلك قبل مباراة الفريق المرتقبة ضد حرس الحدود الخميس المقبل.

ونشر سمير الحاوي وكيل اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لسيارة اللاعب بعد الحادثة وظهرت عليها أثار التحطم.

جدير بالذكر أن اللاعب خاض مباراة فريقه الأخيرة ضد الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان أمير عابد قد انضم لصفوف المقاولون العرب في 2019 قادمًا من صفوف نادي سموحة، يحث يخوض موسمه السادس مع ذئاب الجبل.

