"ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف

كتب- أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر مطلع، حقيقة إيقاف محمد معروف، الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وفاركو الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف، بسبب طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر، دون وجه حق، وفقا لوجهة نظر النادي الأهلي.

ووفقا لمصدر داخل لجنة الحكام، قال: "لم نتخذ أي قرار بإيقاف الحكم محمد معروف، ولم نتطرق لهذا الأمر من الأساس".

وأوضح المصدر في تصريحاته: "الحكم لم يرتكب أي خطأ فني طوال مباراة الأهلي وفاركو، لذلك لا يوجد أي أسباب لإيقافه".

كان النادي الأهلي حقق الفوز على فاركو بنتيجة 4\1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، وشهدت طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر.