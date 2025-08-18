مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف

02:21 م الإثنين 18 أغسطس 2025

محمد هاني يخلع شارة القيادة (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر مطلع، حقيقة إيقاف محمد معروف، الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وفاركو الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف، بسبب طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر، دون وجه حق، وفقا لوجهة نظر النادي الأهلي.

ووفقا لمصدر داخل لجنة الحكام، قال: "لم نتخذ أي قرار بإيقاف الحكم محمد معروف، ولم نتطرق لهذا الأمر من الأساس".

وأوضح المصدر في تصريحاته: "الحكم لم يرتكب أي خطأ فني طوال مباراة الأهلي وفاركو، لذلك لا يوجد أي أسباب لإيقافه".

كان النادي الأهلي حقق الفوز على فاركو بنتيجة 4\1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، وشهدت طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي لجنة الحكام محمد معروف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا