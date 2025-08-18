كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عود إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية اليوم، قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة.

وغاب إمام عاشور، عن النادي الأهلي في الفترة الماضية، بعدما تعرض للإصابة بكسر في الترقوة، خلال المشاركة مع الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الماضية.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "النادي الأهلي قرر تأجيل مفاوضات التجديد مع جميع نجوم الفريق، بسبب انشغال الفريق ببطولة الدوري الممتاز".

وأوضح شوبير: "إمام عاشور سيشارك في المران الجماعي اليوم، بعدما تماثل للشفاء تماما من الإصابة".

وأكمل: "هناك اتجاه داخل النادي الأهلي بالإبقاء على إمام عاشور، في مباراة غزل المحلة، وأن يكون متواجد في مباراة بيراميدز بشكل طبيعي".

وأختتم تصريحاته: "محمد علي بن رمضان سيخضع للكشف الطبي اليوم تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الفريق، ولكن التونسي ليس به شيء وهو في حالة جيدة ولكن يتم الاطمئنان عليه قبل مباراة غزل المحلة المقبلة".