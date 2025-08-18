مباريات الأمس
أليو ديانج مطلوب في الدوري الفرنسي لهذا النادي

12:28 م الإثنين 18 أغسطس 2025

أليو ديانج

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، مستقبلاً غامضاً بين البقاء في القلعة الحمراء أو خوض تجربة احترافية خارجية، في ظل العروض المتعددة التي تلقاها مؤخراً من أندية خليجية وأوروبية.

وكشف موقع "أفريكا فوت" أن وكيل أعمال اللاعب، إبراهيما كامارا، قدّم عرضاً رسمياً إلى إدارة الأهلي من نادي لانس الفرنسي، يقضي بدفع 1.5 مليون يورو لفسخ عقد ديانج، مع منحه عقداً لمدة ثلاث سنوات مقابل راتب إجمالي يبلغ 8 ملايين يورو.

وتلقي ديانج في الفترة الأخيرة العديد من العروض الخليجية خاصة في ظل غموض موقفه وعدم التجديد مع الأهلي حتي هذه الفترة بعدما رفض اللاعب تمديد عقده مع مقابل 1.4 مليون دولار سنوياً.

جدير بالذكر أن ديانج ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل والرحيل مجانًا آخر الموسم.

أليو ديانج الدوري الفرنسي الأهلي إبراهيما كامارا
