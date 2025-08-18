مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"ليلة حزينة للأهلي".. الغندور يثير الجدل حول احتفال الزمالك بسوبر القرن للأسطورة

10:06 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

احتفال الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، استعدادات النادي الأبيض، للاحتفال بذكرى التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، على حساب النادي الأهلي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك يستعد للاحتفال بالذكرى الأولى ومرور سنة على سوبر القرن في افريقيا والفوز على زعيم القارة النادي الأهلي يوم 27 سبتمبر القادم".

وأضاف: "وهناك احتفالية علي قناة الزمالك وخصوصا أن الزمالك والأهلي لعبوا 2 سوبر افريقي فاز فيها الزمالك عن طريق السوبر أيمن منصور وناصر الأسطورة".

وكان الزمالك حقق لقب السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في المملكة العربية السعودية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك خالد الغندور الأهلي السوبر الأفريقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان