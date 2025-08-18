كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، استعدادات النادي الأبيض، للاحتفال بذكرى التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، على حساب النادي الأهلي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك يستعد للاحتفال بالذكرى الأولى ومرور سنة على سوبر القرن في افريقيا والفوز على زعيم القارة النادي الأهلي يوم 27 سبتمبر القادم".

وأضاف: "وهناك احتفالية علي قناة الزمالك وخصوصا أن الزمالك والأهلي لعبوا 2 سوبر افريقي فاز فيها الزمالك عن طريق السوبر أيمن منصور وناصر الأسطورة".

وكان الزمالك حقق لقب السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في المملكة العربية السعودية.