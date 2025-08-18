الكشف عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السويس الجديد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود بسيوني، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وهاني خيري وحكما رابعا أحمد جمال.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بالدوري

حكم ساحة: محمود بسيوني

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال

حكم مساعد ثان: هاني خيري

حكما رابعا: أحمد جمال

حكم تقنية الفيديو: عبد العزيز السيد

حكم فيديو مساعد: طارق مصطفى

ويدخل المصري البورسعيدي وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يحتل بيراميدز المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

