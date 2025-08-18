كتب- نهى خورشيد:

انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أداء الزمالك في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ستاد القاهرة ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وأوضح عبد العال في تصريحات تلفزيونية أن فيريرا أخطأ في اختياراته الفنية منذ البداية، سواء بالاعتماد على نبيل عماد دونجا بشكل أساسي، أو الدفع بناصر ماهر في مركز الجناح بدلاً من مركزه الطبيعي، إلى جانب الإصرار على إشراك عبد الله السعيد خاصة في ظل قدرته على تقديم الإضافة المرجوة.

وأضاف أن وجود عبد الله السعيد في الملعب يبطئ من رتم الفريق بشكل كبير، مشيراً إلى أن تجديد عقده يثير العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى إجبار شيكابالا على الاعتزال بداعي عامل السن، رغم أنه على حد قوله كان أفضل من السعيد وما زال قادراً على العطاء، بل وكان الأحق بالتجديد معه.