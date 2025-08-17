مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

نيجيريا

101 92
19:30

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

2 0
20:30

اشبيلية

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

آخر تطورات إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

09:16 م الأحد 17 أغسطس 2025

نبيل عماد دونجا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، عن تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي أن الفحص الطبي الذي خضع له دونجا أثبت إصابته بكدمة شديدة في الركبة، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نبيل عماد دونجا دونجا الزمالك إصابة دونجا أخبار الزمالك الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان