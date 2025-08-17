مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

الزمالك يعلن تمديد التعاقد مع "مستقبل" النادي

07:24 م الأحد 17 أغسطس 2025

شعار نادي الزمالك

background

أعلن بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عن تمديد تعاقد حسام عاشور التقي، الجناح الهجومي لفريق الشباب مواليد 2007، لمدة 5 مواسم.

وأوضح حامد أن اللاعب مدد تعاقده لمدة 5 سنوات مقبلة، وحتى موسم 2029 -2030.

وأكد رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، أن حسام عاشور من اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين ومستقبل النادي، وأن تمديد التعاقد معه جاء وفقًا للإستراتيجية الموضوعة للحفاظ على العناصر المميزة بجميع المراحل العمرية، حيث تم التنسيق منذ فترة في هذا الأمر مع حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي.

الزمالك بدر رجب ناشئين الزمالك حسام عاشور حسين السيد
