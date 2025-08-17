"تمسك بالبقاء".. كواليس العرض القطري لضم أشرف بن شرقي

كتب- محمد عبدالهادي:

رفض النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح النادي الأهلي، عرضًا مغريًا من نادي الشحانية القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مفضلًا الاستمرار مع الفريق المصري في الموسم الجديد.

وبحسب ما كشفته صحيفة "أفريكا فوت" الفرنسية، فإن بن شرقي تلقى عرضًا رسميًا من نادي الشحانية للانضمام إليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إلا أن اللاعب رفض العرض رغم الإغراءات المالية، مُفضلًا البقاء ضمن صفوف الأهلي.

الصحيفة أوضحت أن العرض جاء في توقيت حساس بالنسبة للاعب، الذي يسعى إلى ترسيخ مكانته في التشكيلة الأساسية للفريق، خاصة بعد أن بدأ في استعادة مستواه تدريجيًا عقب انضمامه إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الريان القطري في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن بنشرقي شارك في 18 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4.

يُذكر أن بن شرقي يمتلك خبرات واسعة في الكرة العربية والأفريقية، حيث سبق له تمثيل أندية الزمالك، والوداد المغربي، إضافة إلى تجاربه الخليجية مع الهلال السعودي والريان القطري.