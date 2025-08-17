مباريات الأمس
التشكيل المتوقع لآرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

03:36 م الأحد 17 أغسطس 2025

مايكل أرتيتا

كتب ـ محمد الميموني:

استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال على التشكيل الذي سيخوض به فريقه ضد مانشستر يونايتد.

ويواجه أرسنال نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة أرسنال و مانشستر يونايتد

وتقام المباراة عند السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد.

تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد:

ومن المتوقع أن يبدأ أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:

ـ حراسة المرمى: دافيد رايا.

ـ خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، وويليام ساليبا، وجابرييل ماجالايش، وبن وايت.

ـ خط الوسط: مارتن أوديجارد، ومارتن زوبيمندي، وديكلان رايس.

ـ خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، وبوكايو ساكا، وفيكتور جيوكيريس

آرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ميكيل أرتيتا
