"مبارتان للزمالك والأهلي لن يتضرر".. 5 مباريات سيتم تغيير ملاعبها حال غلق ستاد القاهرة للصيانة

03:10 م الأحد 17 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر باتجاه وزارة الرياضة لغلق ستاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عملية الصيانة لأرضية الاستاد على أن يتم فتح الملعب يوم 30 أغسطس الجارى.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن استاد القاهرة سيُفتح أبوابه لاستقبال مباراتي الأهلى مع بيراميدز، ودجلة مع الزمالك في الأسبوع الخامس من عمر الدورى، ثم سيستقبل مباراة منتخب مصر وأثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

وحال غلق ستاد القاهرة للصيانة فسيتم نقل 5 مباريات بالموسم الجاري من الدوري لملاعب أخرى وهي كالتالي:

الجولة الثالثة

19 أغسطس ـ البنك الأهلي VS كهرباء الإسماعيلية

21 أغسطس ـ موردن سبورت VS الزمالك

الجولة الرابعة

25 أغسطس ـ زد VS وادي دجلة

26 أغسطس ـ الزمالك VS فاركو

الجولة الخامسة

29 أغسطس ـ البنك الأهلي VS طلائع الجيش

ستاد القاهرة الزمالك مباريات القاهرة نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون
